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istanbul'da fetö'den ihraç edilen 73 kişiye gözaltı

İSTANBUL'DA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN 73 KİŞİYE GÖZALTI

FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 13:40
Puan Ver : İstanbul'da Fetö'den İhraç Edilen 73 Kişiye Gözaltı(6/10)5


FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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