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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU!


İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU!
Tarih : 22 Nisan 2017, 09:19
Puan Ver : İstanbul'da Fetö Operasyonu!(5/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere birçok adreste kent genelinde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanın 3 katındaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri de bina dışında önlem aldı.



Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.



 



kaynak:sabah








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