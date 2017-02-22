

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında emniyet yapılanmasından "ağabey" ve "imam"ların yer aldığı 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan 13 kişinin yakalanması için İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Operasyonda, aralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen "ağabey" ve "imam"ların bulunduğu 8 kişi yakalandı.







kaynak:haberler