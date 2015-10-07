

Kağıthane'de, belediye otobüsünden inen bir yolcu, hareket eden otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.







Kaza, saat 21.00 sıralarında Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi, Cesur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sahak Demirci (52) isimli vatandaş, Beşiktaş 'tan bindiği 34 DU 2668 plakalı Seyrantepe-Kabataş seferini yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait belediye otobüsü ile Seyrantepe'ye doğru yola çıktı. Seyrantepe son durakta otobüsten inen Demirci, bu sırada sağa doğru manevra yapmaya çalışan otobüsün altında kaldı. Kafası aracın sağ arka tekerleği altında kalan Sahak Demirci olay yerinde feci şekilde can verdi.