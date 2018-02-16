Şile yolunda hafriyat kamyonu 2 aracı ezip bariyerlere sıkıştırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Şile yolunda hafriyat kamyonu 2 aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İstanbul Yolu Taşdelen Mevkii'nde bir hafriyat kamyonu iki aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi.

KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Şile yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir araca çarptı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki sürücü şans eseri ölümden döndü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli, kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARACI BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN DEVAM EDİYOR

Hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

Kaynak: haberinburada