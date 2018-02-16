Afrin'de Gazi Olan Uzman Çavuş Yusuf Ziya Günay Konuştu: 3 Arkadaşımı Kaybettim
Afrin'de Ortaya Çıktı! Tam 5 Kilometre Uzunluğunda
Çöken Balkonun Altında Kalan İneği İtfaiye Kurtardı
Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi
Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak
Böcek İlacı Satan E-Ticaret Devine, 1,2 Milyon Dolar Ceza
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı
X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü
İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!
Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor
Teröristlerin Korkulu Rüyası, Afrin Hattında Konuşlandı!
Gözlerin Çevrildiği Kritik Görüşme Sona Erdi! İşte İlk Açıklamalar
İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
Anestezi Öğrencisi, Staj Yaptığı Hastanenin Tuvaletinde İntihar Etti
Aranan Hükümlü, Baskın Saatine Bakınca Polislere Sitem Etti
Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit

İstanbul'da Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu İki Aracı Ezip Bariyerlere Sıkıştırdı

İSTANBUL'DA FECİ KAZA! HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACI EZİP BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Şile yolunda hafriyat kamyonu 2 aracı ezip bariyerlere sıkıştırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : İstanbul'da Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu İki Aracı Ezip Bariyerlere Sıkıştırdı(5/10)1

Şile yolunda hafriyat kamyonu 2 aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İstanbul Yolu Taşdelen Mevkii'nde bir hafriyat kamyonu iki aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi gönderildi.

KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Şile yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir araca çarptı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki sürücü şans eseri ölümden döndü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli, kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARACI BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN DEVAM EDİYOR

Hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Feci  Kaza  Hafriyat  Kamyonu  İki  Aracı  Ezip  Bariyerlere  Sıkıştırdı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER