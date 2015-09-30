İSTANBUL'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Edinilen bilgilere göre olay, E-5 Yanyol Kartal Hastane-Adliye metro istasyonu girişinde meydana geldi. Kadın bir sürücünün kullandığı 34 AY 7456 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro istasyonu girişinde bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada Firdevs Isıgran isimli kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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