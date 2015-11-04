

Kaza, Beylikdüzü, Haramidere mevkisi Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Saka idaresindeki Otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.







Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atmaya başladı. Araçta bulunan Gülnur Aktaş (23) otomobilden dışarı fırlayarak asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Saka'nın içinde bulunduğu otomobil ise yaklaşık 150 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralı İsmail Saka'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.



Görgü tanığı Samet Vanlıoğlu, “Sağlı sollu takla attı araba. Benim önümde takla atınca bende frene bastım. Benim fazla bir şeyim yok. Takla atarak üzerime düşüyordu.” dedi.