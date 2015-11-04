O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI!


İSTANBUL'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 1 YARALI!
Tarih : 04 Kasım 2015, 09:07
Puan Ver : İstanbul'da Feci Kaza: 1 Ölü 1 Yaralı!(5/10)2


Kaza, Beylikdüzü, Haramidere mevkisi Ankara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Saka idaresindeki  Otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atmaya başladı. Araçta bulunan Gülnur Aktaş (23) otomobilden dışarı fırlayarak asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Saka'nın içinde bulunduğu otomobil ise yaklaşık 150 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralı İsmail Saka'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Görgü tanığı Samet Vanlıoğlu, “Sağlı sollu takla attı araba. Benim önümde takla atınca bende frene bastım. Benim fazla bir şeyim yok. Takla atarak üzerime düşüyordu.” dedi.








Etiketler: İstanbul  Da  Feci  Kaza  1  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER