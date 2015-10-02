O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da eylülde en çok o zamlandı!

İSTANBUL'DA EYLÜLDE EN ÇOK O ZAMLANDI!

İTO'ya göre, eylülde fiyatı en çok artan ürün yüzde 22,28 ile patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 18,09 ile balık oldu.

Tarih : 02 Ekim 2015, 10:05
Puan Ver : İstanbul'da Eylülde En Çok O Zamlandı!(0/10)


İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2015 Eylül ayı itibarıyla ürün arzında yaşanan azalmaya bağlı olarak patlıcan yüzde 22,28 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.



İTO, 2015 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.



Buna göre, eylül ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 67'sinin perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 142'sinin fiyatı ise değişmedi.



Mevsimsel şartlara bağlı olarak ürün arzında azalma yaşanan patlıcan, eylül ayı itibarıyla yüzde 22,28 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 19,39 ile karpuz, yüzde 17,54 ile taze fasulye ve yüzde 14,74 ile yumurta şeklinde sıralandı.



Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yer alan balık, yeni av sezonunun başlaması ile yüzde 18,09 düşüş göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Bu ürünü yüzde 12,50 ile limon, yüzde 10,87 ile erik ve yüzde 10,12 ile armut izledi.








Etiketler: İstanbul  Da  Eylülde  En  Çok  O  Zamlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER