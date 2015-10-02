

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2015 Eylül ayı itibarıyla ürün arzında yaşanan azalmaya bağlı olarak patlıcan yüzde 22,28 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.







İTO, 2015 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.







Buna göre, eylül ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 67'sinin perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 142'sinin fiyatı ise değişmedi.







Mevsimsel şartlara bağlı olarak ürün arzında azalma yaşanan patlıcan, eylül ayı itibarıyla yüzde 22,28 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 19,39 ile karpuz, yüzde 17,54 ile taze fasulye ve yüzde 14,74 ile yumurta şeklinde sıralandı.







Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yer alan balık, yeni av sezonunun başlaması ile yüzde 18,09 düşüş göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Bu ürünü yüzde 12,50 ile limon, yüzde 10,87 ile erik ve yüzde 10,12 ile armut izledi.