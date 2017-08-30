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İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirtilen 6 DEAŞ'lı terörist terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 6 Deaş'lı Terörist Yakalandı(10/10)6

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede operasyon düzenledi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST YAKALANDI

TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve daha önce çatışma bölgelerinde bulunduklarını tespit ettiği 6 yabancı uyruklu teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin eylem hazırlığı içinde olduklarını ileri sürdü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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