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İSTANBUL'DA EVDEN ÇIKAN YOLDA KALDI! METRO ŞELALEYE, METROBÜS GÖLE DÖNDÜ


İstanbul'da Evden Çıkan Yolda Kaldı! Metro Şelaleye, Metrobüs Göle Döndü
Tarih : 18 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : İstanbul'da Evden Çıkan Yolda Kaldı! Metro Şelaleye, Metrobüs Göle Döndü(5/10)1

İstanbul'da son yılların sen şiddetli yağmuru yaşanırken metro istasyonlarında çekilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Yağışın etkili olduğu metro durakları ve metrobüs yolları adeta göle döndü. Yenikapı metrosunu bekleyen vatandaşları raylardan gelen sular karşıladı. Gayrettepe metrosunda ise merdivenler adeta şelaleye döndü. Metrobüs durakları ve metrobüsler sel sularıyla göl haline geldi. Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metro, su baskını nedeniyle Bakırköy'e kadar sefer yapıyor.

METRO, METROBÜS DURAKLARINI SEL ALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından kent genelinde şiddetli yağış ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Metro durakları ve metrobüs yolları da sağanak yağışın getirdiği taşkınlardan etkilendi. Yollar, metro duraklarının içleri ve metrobüs yolu da adeta göle döndü. Birçok metro seferi de yoğun yağıştan dolayı iptal edildi.

Gayrettepe metro istasyonu

YOLLAR SU ALTINDA

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollar sular altında kaldı. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor, trafikte aksamalar yaşanıyor. Özellikle alt geçitlerin sular altında kalması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Yenikapı Metro İstasyonu

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPANDI

Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süre ile trafiğe kapandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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