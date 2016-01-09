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İSTANBUL'DA EŞZAMANLI KUMAR BASKINI: 700 GÖZALTI


İSTANBUL'DA EŞZAMANLI KUMAR BASKINI: 700 GÖZALTI
Tarih : 09 Ocak 2016, 11:28
Puan Ver : İstanbul'da Eşzamanlı Kumar Baskını: 700 Gözaltı(10/10)16


Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki çeşitli adreslerde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere saat 21.30 sıralarında eşzamanlı baskın düzenledi.



Operasyona, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi de destek verdi. Ayrıca TOMA, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de olay yerinde hazır bekletildiği görüldü.








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