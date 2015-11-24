İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON !
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Bağcılar'da 4 katlı bir apartmana gelen polis ekipleri ve özel harekatçılar, kapının açılmaması üzerine koç başı kullanarak kapıyı kırdı.
Polis ekipleri operasyon düzenlenen adresteki şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar