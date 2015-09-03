

Operasyon kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyon kapsamında Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya Organize ve Özel Harekat polisleri tarafından baskın yapıldı.







Bu sırada 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı araçlar ve çelik yelekli polisler de sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.