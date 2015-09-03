O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON !


İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON !
Tarih : 03 Eylül 2015, 09:20
Puan Ver : İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon !(6/10)8


Operasyon kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya Organize ve Özel Harekat polisleri tarafından baskın yapıldı.



Bu sırada 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı araçlar ve çelik yelekli polisler de sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.








Etiketler: İstanbul  Da    Zamanlı  Operasyon      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER