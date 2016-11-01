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İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER YİNE KESİLİYOR


İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER YİNE KESİLİYOR
Tarih : 01 Kasım 2016, 09:09
Puan Ver : İstanbul'da Elektrikler Yine Kesiliyor(7/10)6


İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerinde 2 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 10.00-13.00'te, Küçükbakkalköy Mahallesi Bağlık, Ali Ay, Ülker, Cengizhan, Sevda, Katip sokakları, Maltepe'de 09.00-13.00'te, Orhantepe Mahallesi Şehit Ahmet Güvenç, Bucak Sahil Yolu, Yukarı Mahalle Çırçır Sokağı, Yalı Mahallesi Sahil Yolu, Mercan Çıkmazı ve Evrim Çıkmazı elektrik alamayacak.



Pendik'te 08.00-12.00'de, Yenişehir Mahallesi Zambak, Reyhan, Gül, Akkaya, Erdem, Eşref Bitlis, Gökay, Menekşe, Millet, Mustafa Akyol sokakları, 13.00-15.00'te, Yenişehir Mahallesi Millet Sokağı, 15.00-17.00'de, Şeyhli Mahallesi Mimar Sinan Sokağı, Sultanbeyli'de 08.00-18.00'de, Mecidiye Mahallesi Selçuk Caddesi, Sürme, Arı, Rahmet, Saraçlı, Fesleğen, Işılay, Haliç, Safran, Karaçoban, Ahmet sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.



 








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