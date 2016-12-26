İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu yakasında 9 ilçede yarın elektrik kesintisi uygulanacak



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Kadıköy, Tuzla, Pendik, Şile, Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeylinin bazı mahalleleri yarın elektrik alamayacak.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehirde 09.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi 44, 47, 48, 49. ve 51. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, Seyitnizam, Ulu Önder, 46. ve 77. ile Toplum sokaklar.



Kadıköyde 10.30-14.00 saatlerinde Fenerbahçe Mahallesi Atlıhan, Alptekin, Fener Kalamış sokaklar, 09.00-13.00 saatlerinde Osmanağa Mahallesi Süleymanpaşa, General Asım Gündüz sokaklar, Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak, Osmanağa Mahallesi Pazar Yolu, Kuşdili, Gezinme, Misk-İ Amber, Dere Gazinosu sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin, Hızırbey, Merdivenköy, Karaman, Yalvaç, Küme, Nesrin sokaklar.



Tuzlada 15.00-18.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Malazgirt Sokak,10.00-14.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Ayazpınar Sokak.



Pendikte 10.00-18.00 saatlerinde Ballıca Mahallesi Orman Sokak.



Şilede 10.00-12.00 saatlerinde Geredeli Mahallesi Geredeli (Hatıplar), Geredeli (Hacı Köy), Geredeli, Harun, Semazen, Akçiçek, Harman, 12.00-15.00 saatlerinde Göçe Mahallesi Köyiçi Sokak, Geredeli Mahallesi Selvinaz, İstiklal, Gök, Ertuğrulgazi Göksel sokaklar.







Kartalda 09.00-18.00 saatlerinde Atalar Mahallesi Gümüş Sokak.



Çekmeköyde 09.00-12.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Selman, Billur, Cenk, Burma, Ahenk, Bilgi, Yücedağ, Rüzgarlı, Erge, Coşkun, Anıl, Üstündağ, Vişne, Volkan, Set, Nevruz, Meşrutiyet, Köknar, Kardelen, Günyamaç, Ezgi, Soylu, Cami sokaklar, 11.00-14.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Durmuşoğlu, Zeytin sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi Barış Yolu Sokak, 10.00-15.00 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Günaydın, Şahinbey, Vişne, Ladin, Gülhan, Recep Ayan, Kuyulu sokaklar, Çamlık Mahallesi Şahinbey, Tayyip, Poyraz, Meltem, Mehtap, Gaziler sokaklar.







Sancaktepede 09.00-13.00 saatlerinde Meclis Mahallesi Leman, Güneş, Ankara, Aygün, Aşık Veysel sokaklar, Merve Mahallesi İhlas Sokak, Mevlana Mahallesi Kasımpatı, Gökyüzü, İzzetli, Mayıs, Kahve, Kırım, Beyazgül, Kale, Kalyon, Vekil, Kabil, Avcı, Burç, Sarısalkım, Fevzi Paşa, Eken, Kansız, Genç, Atik, Bedesten, Birgül, Aydan, Asar, Sayha, İsra, Veysel Karan, Karapınar, Rıhtım, Akit, Babil, Harun, Hicaz, Alim, Rahmet, Sağlık, Şehit Ahmet Erim, Yuşa, Kuyu, Galata, Duru sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Atatürk Mahallesi Uysal, Tamer, Saat, Küpe, Derepınar, Demet, Altay, Göktuğ, Ağaç, Sempati, Şafak, Tünel, Zara, Tevfik Fikret, Bahadır, Pervane, Sazlı, Menekşe, Livaneli, Etkin, Deniz, Aysun, Aykut, Arslan, Gürsel, Atatürk sokaklar, Kemal Türkler Mahallesi Ömür, Yılmaz, Yuva, Sümer, Nazlıcan, Maçka, Kubilay, Ebru, Emel, Kuşdili, Atatürk, Özduman sokaklar.



Sultanbeylide 13.30-17.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Aygül, Yusuf İslam, Merkez, Atatürk, Çilenk, Ak, Kadıköy sokaklar."







kaynak:habertürk