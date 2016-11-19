Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ


İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih : 19 Kasım 2016, 09:36
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(9/10)9


İstanbul'un Anadolu yakasında 8 ilçede 21 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 21 Kasım'da elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehir'de 09.00-13.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskanblokları, Baraj Yolu, 09.00-15.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 4, 6, Yeditepe, 5, 10, 3, 101, 1, 50, 54. ve Karadeniz sokakları, 09.30-17.00 saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi 3001, 3042, 3041, 3035, 3030. sokaklar.



Beykoz'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Özyurt Çıkmazı,18 Nisan, Açelya sokaklar, 12.00-18.00 saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Anafartalar Sokak.



Çekmeköy'de 09.00-12.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Ertuğrul Gazi, Esenyurt, Sultan Murat, Köroğlu, Keçiağılı sokaklar, 09.00-17.00 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Zirve, Coşkun, Anıl, Çimen , Zembil, Refah, Nevruz, Günyamaç, Davet, Recep Ayan sokaklar.



Maltepe'de 10.00-14.00 saatlerinde Gülsuyu Mahallesi Selvi Sokak, 15.00-18.00 saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Emek Sokak.



Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Can, Savaş, Ordu, Kars sokaklar, 13.00-18.00 saatlerinde Esenyalı Mahallesi Yıldırım, Edebali, Elmadağ, Alemdağ sokaklar.



Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Bakide, Kandıra, Şafi, Milli, Birgül, Alıntaşı, Alparslan, Su Kenarı, Petrol Yolu, Fatih sokaklar, Battalgazi Mahallesi Kıvırcık, Zile, Melek, Lokman, Haznevi, Gülen, Tavır, Selçukhan, Hicaz, Ovacık, Selçuk Han sokaklar.



Ümraniye'de 10.00-14.00 saatlerinde Tepeüstü Mahallesi Dikiliağaç, Yalınkent, Zirve, Pınarlı, Pınarbaşı, Örnek, Günaşık, Fatih, Eski Kadıköy Yolu, Erdem, Kafiye, 30 Ağustos, Nakkaş, Hayırlı, Uludere sokaklar, İstiklal Mahallesi Selçuk Sokak, Çakmak Mahallesi Türkgücü, Tavukçuyolu sokaklar.



Üsküdar'da 10.00-12.00 saatlerinde Çengelköy Mahallesi Seçkinler, Dar sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemal Gürsel Sokak, Kirazlıtepe Mahallesi Özel, Orhan Seyfi Orhon, Ayvalık Çıkmazı, Boğaziçi, Cami Altı Saylan, Vişneli, Ayvalık, Kandil Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy, Seçkinler, Sağlık Ocağı, Bakkal Arkası, Rüzgarlı, Mis, Hacı Kayhan, Bakkal ,Kadırga, Malkoç sokaklar, 13.30-15.00 saatlerinde Ünalan Mahallesi Çamdere, Şeyh Galip, Gömeç sokaklar, Bucak Koşuyolu Mahallesi Mehmet Akfan, Batuhan Çıkmazı."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İstanbul  Da  Elektrik  Kesintisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER