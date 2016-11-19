

İstanbul'un Anadolu yakasında 8 ilçede 21 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 21 Kasım'da elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Ataşehir'de 09.00-13.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskanblokları, Baraj Yolu, 09.00-15.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 4, 6, Yeditepe, 5, 10, 3, 101, 1, 50, 54. ve Karadeniz sokakları, 09.30-17.00 saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi 3001, 3042, 3041, 3035, 3030. sokaklar.



Beykoz'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Özyurt Çıkmazı,18 Nisan, Açelya sokaklar, 12.00-18.00 saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Anafartalar Sokak.



Çekmeköy'de 09.00-12.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Ertuğrul Gazi, Esenyurt, Sultan Murat, Köroğlu, Keçiağılı sokaklar, 09.00-17.00 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Zirve, Coşkun, Anıl, Çimen , Zembil, Refah, Nevruz, Günyamaç, Davet, Recep Ayan sokaklar.



Maltepe'de 10.00-14.00 saatlerinde Gülsuyu Mahallesi Selvi Sokak, 15.00-18.00 saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Emek Sokak.



Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Can, Savaş, Ordu, Kars sokaklar, 13.00-18.00 saatlerinde Esenyalı Mahallesi Yıldırım, Edebali, Elmadağ, Alemdağ sokaklar.



Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Bakide, Kandıra, Şafi, Milli, Birgül, Alıntaşı, Alparslan, Su Kenarı, Petrol Yolu, Fatih sokaklar, Battalgazi Mahallesi Kıvırcık, Zile, Melek, Lokman, Haznevi, Gülen, Tavır, Selçukhan, Hicaz, Ovacık, Selçuk Han sokaklar.



Ümraniye'de 10.00-14.00 saatlerinde Tepeüstü Mahallesi Dikiliağaç, Yalınkent, Zirve, Pınarlı, Pınarbaşı, Örnek, Günaşık, Fatih, Eski Kadıköy Yolu, Erdem, Kafiye, 30 Ağustos, Nakkaş, Hayırlı, Uludere sokaklar, İstiklal Mahallesi Selçuk Sokak, Çakmak Mahallesi Türkgücü, Tavukçuyolu sokaklar.



Üsküdar'da 10.00-12.00 saatlerinde Çengelköy Mahallesi Seçkinler, Dar sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemal Gürsel Sokak, Kirazlıtepe Mahallesi Özel, Orhan Seyfi Orhon, Ayvalık Çıkmazı, Boğaziçi, Cami Altı Saylan, Vişneli, Ayvalık, Kandil Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy, Seçkinler, Sağlık Ocağı, Bakkal Arkası, Rüzgarlı, Mis, Hacı Kayhan, Bakkal ,Kadırga, Malkoç sokaklar, 13.30-15.00 saatlerinde Ünalan Mahallesi Çamdere, Şeyh Galip, Gömeç sokaklar, Bucak Koşuyolu Mahallesi Mehmet Akfan, Batuhan Çıkmazı."







kaynak:milliyet