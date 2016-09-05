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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ


İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih : 05 Eylül 2016, 11:33
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(8/10)10


İstanbul'un  Anadolu Yakası'nda bazı  ilçelere 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek.  İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya  göre,



Beykoz'da 08.00-16.00'da, Anadolu Hisarı Mahallesi Yenigün Çıkmaz, Alyap  sokakları, Kavacık Mahallesi Göksu Otağtepe Sanal Sokağı, çekmeköy'de  10.00-14.00'te, Hüseyinli Mahallesi Ormankent, Kınalı Keklik sokakları elektrik  alamayacak.



Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım, İskele, Uzun  Hafız, Taşlıbayır, Karakolhane, Duatepe, Ortaç, İzzettin, Yeldeğirmeni,  Nemlizade, Orgeneral Şahap Gürler, Çeltikçi, Uzun Hafız sokakları,  09.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi Köşk, Kantarcı Rıza, Bağdat, Bilim, Noter  sokakları, Suadiye Mahallesi Berna, Bağdat, Noter, Ülkü, Hamiyet Yüceses,  Şenyurt, Kazım Özalp sokakları, 09.00-17.00'de, Caddebostan Mahallesi Nihat  Kızıltan, Dr. Abdul Kadir Noyan, Yeşillik, Agahefendi, Hamiyet Yüceses, Yener  sokakları, Erenköy Mahallesi Bilim Sokağı, Kartal'da 09.30-18.00'de, Çavuşoğlu  Mahallesi Merdivenli Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.



 Maltepe'de 09.00-13.00'te, Esenkent Mahallesi Aydın, Adem Yavuz, Uçan,  Kanipaşa, Gayret, Bilim, İETT, İncir, Işık, Eski Üsküdar, Akbaba, Adakale, Esen,  Emniyet, Meşale, Tahbin Paşa, Ömer Bey, Temel Tepesi, Eser, Nadire, Nergiz,  Günnur, Yeşil Pınar, Zencegil, Yonca, eğitim, Sinan, Bilim, İlkay sokakları,  Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar, Kazım Karabekir, Pınar, Kavaklı, And, Çalışkan,  Girne, Dostlar, Rüya Çıkmazı, Güleken Ara, Derin sokakları, 09.00-14.00'te,  Büyükbakkalköy Mahallesi Çiftlik Yolu Sokağı, 09.00-17.00'de, Büyükbakkalköy  Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Pendik'te 09.00-14.00'te, Harmandere Mahallesi Dede Paşa Sokağı,  09.30-13.30'da, Dumlupınar Mahallesi Altındağ, İnönü sokakları, 10.00-14.00'de,  Ertuğrul Gazi Mahallesi Meltem, Şeyh Şamil sokakları, Sanayi Mahallesi Kudüs  Sokağı, Kurtköy Mahallesi Şafak Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Ahmet Yesevi, Ali  Kuşçu, Yarim, Aydos, Baba Mansur, Ahval, Hayrat, Ezel, Farabi, Göktürk, Kazak,  Kırım, Talha, Meltem, Meram, Mevlana, Necip, Özbek, Palandöken, Semerkant, Son,  Sönmez, Süleymaniye, Şamil, Yavuz Sultan Selim sokakları, Ertuğrul Gazi Mahallesi  Yemişçi, Zemheri, Ziyaret, Huzur, Ersoy, Gülnur, Gürses, Damar, Kazanç, Sevdalı,  Orman, Çuhacı, Şeyh Galip, Şahadet, Mevla, Şeyh Şamil, Uhud, Uluocak, Vişne,  Aydos, Alemdar, Bilal Habeşi sokakları, esenler Mahallesi Lale Sokağı, Velibaba  Mahallesi Kartepe Sokağı, Çamçeşme Mahallesi Selamet Sokağı'nda elektrik  kesintisi yapılacak.



Tuzla'da 09.00-13.00'te, Aydınlı Mahallesi Çakır, Kapusuz, Server,  Kuşkonmaz, Serin, Aydınlı Yolu, Güldefne, Gürpınar sokakları, Ümraniye'de  11.00-17.00'de, Dumlupınar Mahallesi Kısa Sokağı, Üsküdar'da 09.00-12.00'de,  Murat Reis Mahallesi Bostaniçi, Silahtarbahçe, Muratreis sokakları, Selamiali  Mahallesi Selanikliler sokaklarına elektrik verilemeyecek.








Etiketler: İstanbul  Da  Elektrik  Kesintisi    haber

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