

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 6 Eylül'de elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,







Beykoz'da 08.00-16.00'da, Anadolu Hisarı Mahallesi Yenigün Çıkmaz, Alyap sokakları, Kavacık Mahallesi Göksu Otağtepe Sanal Sokağı, çekmeköy'de 10.00-14.00'te, Hüseyinli Mahallesi Ormankent, Kınalı Keklik sokakları elektrik alamayacak.







Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım, İskele, Uzun Hafız, Taşlıbayır, Karakolhane, Duatepe, Ortaç, İzzettin, Yeldeğirmeni, Nemlizade, Orgeneral Şahap Gürler, Çeltikçi, Uzun Hafız sokakları, 09.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi Köşk, Kantarcı Rıza, Bağdat, Bilim, Noter sokakları, Suadiye Mahallesi Berna, Bağdat, Noter, Ülkü, Hamiyet Yüceses, Şenyurt, Kazım Özalp sokakları, 09.00-17.00'de, Caddebostan Mahallesi Nihat Kızıltan, Dr. Abdul Kadir Noyan, Yeşillik, Agahefendi, Hamiyet Yüceses, Yener sokakları, Erenköy Mahallesi Bilim Sokağı, Kartal'da 09.30-18.00'de, Çavuşoğlu Mahallesi Merdivenli Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.







Maltepe'de 09.00-13.00'te, Esenkent Mahallesi Aydın, Adem Yavuz, Uçan, Kanipaşa, Gayret, Bilim, İETT, İncir, Işık, Eski Üsküdar, Akbaba, Adakale, Esen, Emniyet, Meşale, Tahbin Paşa, Ömer Bey, Temel Tepesi, Eser, Nadire, Nergiz, Günnur, Yeşil Pınar, Zencegil, Yonca, eğitim, Sinan, Bilim, İlkay sokakları, Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar, Kazım Karabekir, Pınar, Kavaklı, And, Çalışkan, Girne, Dostlar, Rüya Çıkmazı, Güleken Ara, Derin sokakları, 09.00-14.00'te, Büyükbakkalköy Mahallesi Çiftlik Yolu Sokağı, 09.00-17.00'de, Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacak.







Pendik'te 09.00-14.00'te, Harmandere Mahallesi Dede Paşa Sokağı, 09.30-13.30'da, Dumlupınar Mahallesi Altındağ, İnönü sokakları, 10.00-14.00'de, Ertuğrul Gazi Mahallesi Meltem, Şeyh Şamil sokakları, Sanayi Mahallesi Kudüs Sokağı, Kurtköy Mahallesi Şafak Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Ahmet Yesevi, Ali Kuşçu, Yarim, Aydos, Baba Mansur, Ahval, Hayrat, Ezel, Farabi, Göktürk, Kazak, Kırım, Talha, Meltem, Meram, Mevlana, Necip, Özbek, Palandöken, Semerkant, Son, Sönmez, Süleymaniye, Şamil, Yavuz Sultan Selim sokakları, Ertuğrul Gazi Mahallesi Yemişçi, Zemheri, Ziyaret, Huzur, Ersoy, Gülnur, Gürses, Damar, Kazanç, Sevdalı, Orman, Çuhacı, Şeyh Galip, Şahadet, Mevla, Şeyh Şamil, Uhud, Uluocak, Vişne, Aydos, Alemdar, Bilal Habeşi sokakları, esenler Mahallesi Lale Sokağı, Velibaba Mahallesi Kartepe Sokağı, Çamçeşme Mahallesi Selamet Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.







Tuzla'da 09.00-13.00'te, Aydınlı Mahallesi Çakır, Kapusuz, Server, Kuşkonmaz, Serin, Aydınlı Yolu, Güldefne, Gürpınar sokakları, Ümraniye'de 11.00-17.00'de, Dumlupınar Mahallesi Kısa Sokağı, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Murat Reis Mahallesi Bostaniçi, Silahtarbahçe, Muratreis sokakları, Selamiali Mahallesi Selanikliler sokaklarına elektrik verilemeyecek.