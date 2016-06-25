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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!


İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Tarih : 25 Haziran 2016, 13:18
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi!(5/10)6


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,



Ataşehir'de 09.30-17.30 saatlerinde Mevlana Mahallesi Gülderen, Sakarya, İbrahim, Sinem, Kelebek, Namık Kemal sokakları, Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe, Sakarya, Çelebi Mehmet Paşa, Cömert sokakları, 11.00-14.00 arasında Kayışdağı Mahallesi Gülçin, Dudullu, Dilaver, Recai, Akdeniz sokakları, Mevlana Mahallesi Safa, Kıymet, Malazgirt, Mine, Nilay, Sakarya, Kıbrıs, Akdeniz, Elmas sokakları ile Yenişehir Mahallesi Pazar Sokağı elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 09.00-12.00 arasında Alemdağ Mahallesi Saray Sokağı,



Kadıköy'de 06.00-09.00 arasında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif, Tellikavak, Çelebi, Çoban Yıldızı sokakları,



Maltepe'de 10.00-14.00 arasında Başıbüyük Mahallesi Emek Sokağı,



Pendik'te 10.00-14.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Çatal Zeytin, İdeal, Şehit Fethi sokakları, Orhangazi Mahallesi Ok Sokağı, 14.00-18.00 arasında Esenyalı Mahallesi Yamaç, Çiğdem, Seyrantepe, Letafet, Nilüfer, Teyyare, Nuh, Sakalar sokakları ile Yeşilbağlar Mahallesi Öztürkler Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.



Tuzla'da 09.00-11.00 arasında Evliya Çelebi Mahallesi Gülağacı, Eşref sokakları, 10.00-14.00 arasında Aydınlı Mahallesi Tamer Sokağı, Fatih Mahallesi Palamut Sokağı,



Ümraniye'de 04.00-14.00 arasında Tantavi Mahallesi Akıncı, Beyzade, Egemenlik, Fevzi Çakmak, Halide Edip Adıvar, Köroğlu, Gönül, Şair Akif, Özvatan, Yıldırım Beyazıt, İpekyolu, Mavera, Lozan sokakları ile Üsküdar'da 10.00-15.00 arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yıldız, Testi, Giresun ve Medine sokaklarına elektrik verilemeyecek.








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