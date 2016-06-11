

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 13 Haziran tarihinde,







Ataşehir'de 06.00-14.00 saatlerinde Fetih Mahallesi Demiray Sokağı ve Baraj Yolu, Kartal'da 09.00-17.00'de Hürriyet Mahallesi Serdar, Emek, Tatlısu, Melda, Işıl, Karakaya, Ceyhan, Utku, Özge sokakları, 10.00-14.00'te Cevizli Mahallesi Karadeniz Sokağı, Karlıktepe Mahallesi Fazilet, Başkomutan, Beyazgül, İsmetpaşa, Hüdaverdi, Tercih, Ceren sokakları ile Hürriyet Mahallesi Övgü Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.







Maltepe'de 14.00-18.00'de Cevizli Mahallesi Limon Sokağı,







Pendik'te 09.00-12.00'de Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı, Sarp, Yavuz Selim, Ener ve 29 Mayıs sokakları, 11.00-15.00'te Kurna Mahallesi Anadolu, Sera, Çiçek, Pınarbaşı, Cuma sokakları,14.00-18.00'de Ertuğrul Gazi Mahallesi Huzur, Sevdalı,Orman, Şeyh Galip, Mevla, Uhud sokakları ile







Sancaktepe'de 09.00-17.00'de Yenidoğan Mahallesi Kübra, İkiz, Neşe, Sümeyye, Zaman, Kervan, Beyazıt, Çıra, Tevfik, Umut, Seyhan, Ayaz, Bezirgan ve Kümbet sokakları elektrik alamayacak.







Sultanbeyli'de 09.00-11.00'de Adil Mahallesi Kule, Mehmet Zahid Kotku, Nurluca, Abdulbaki, Aslı, Beykoz, Bosna, Dırama, Enes, Seren, Süleymaniye, Tabur, Yakuphan, Yayalar, Yörükler, Çaykara, Gülçiçek, Gümüşpala, Höyük, Kanlıca, Hemşin, Başak, Demokrasi, Ekol, 4. Murat, Afacan, Cabir, Filistin, Genç Osman, Osmanbey, Rüstem, Sümbül, Takkeli, Tanıdık, Şirin Mücahit, Karçiçeği, Çiçekli, Baldemir ve Barlas sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.







Ümraniye'de 04.00-14.00'te Tantavi Mahallesi Akıncı, Beyzade, Egemenlik, Fevzi Çakmak, Halide Edip Adıvar, Köroğlu, Gönül, Şair Akif, Özvatan, Yıldırım Beyazıt, İpekyolu, Mavera, Lozan sokakları, 09.00-13.00'te Çamlık Mahallesi Civan, Deryalı, Sevin, Mehmetçik, Elmalı, İkbal sokakları, 10.00-13.00'te Çakmak Mahallesi Abant, Bağcı, Baraj, Çelenk, Tavukçuyolu, Varan, Ağaoğlu, Çakmak Camisi, Başaran, Kaşgarlı Mahmut sokakları, 12.00-18.00'de Necip Fazıl Mahallesi Güney, Amade, Sarıkaya, Kemerdere, Alemdağ sokakları ile







Üsküdar'da 11.00-13.00'te Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay ve Mahir İz sokaklarına enerji verilemeyecek.