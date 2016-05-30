

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 08.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Ali Kuşçu Sokağı, Beykoz'da 09.00-12.00'de, Mozhane Mahallesi Bayırbaşı, Göllü Mahallesi Karanfil, Dereboyu Yolu, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokağı elektrik alamayacak.







Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Fenerbahçe Mahallesi Bağdat, Lalezar, Rr. Faruk Ayanoğlu, Hacı Mehmet Efendi, Alageyik, Şehit Ümit Yılbar, Münir Nurettin Selçuk, Basri Dirimli Çıkmazı, Sarı Lale, Rüştiye, Çuha Çiçeği, Sadberk sokakları, Feneryolu Mahallesi Gazi Muhtar Paşa sokakları, Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokağı, Suadiye Mahallesi Akın, Nurettin Ali Berkol, Açelya, Berna, Nevzad Ayasbeyoğlu, Kazım Özalp, Çolak İsmail, Noter, Berna, Açangül, Bağdat, Suadiye Camii, Kırmız, Emin Alipaşa, Halimağa, Mediha Turhan Tansel, Aydın, Tüccar Katibi sokakları, Sahrayı Cedit Mahallesi Cami Sokağı, Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat, Rüştiye, Nida Çıkmazı, Münir Nurettin Selçuk, Itri Dede, Kördere, Zahitbey, Reşit Paşa, Rıfatbey, Meram sokaklarına elektrik verilemeyecek.







Kartal'da 09.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Üsküdar, Şehit Hakan Kurban, Kuzgun, Tunç, İğde, Sorgun, Zeytinlik, Itır, Keban, Göksu, Hamitbey, Saraylar, Bankalar, Çınar, 30 Ağustos, Gürhan, Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu, Nergis, Nilüfer, Şehit Astsubay Serkan Aktepe, sokakları, 09.00-16.00'da, Orhantepe Mahallesi Tomurcuk Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.







Pendik'de 09.00-12.00'de Güzelyalı Mahallesi Kervansaray, Lozan, Söğütlü, Yalçın, Doğanyurt, Çakabey, Egemen, Erdil, Hayat , Seher Yeli, İstasyon, Misak, Yan Yol, Bayrak, Eyüp Sultan, Karapınar, Florya, Türkeli, Kazım Karabekir, Neşe, Silahdar, Selahaddin Eyyubi, Menteş, Misak, Muştu, Yavuz Selim, Deva, Çaldıran, Çardaklı, Pervaz, Rauf, Akpınar, Cumhur, Eyüp Sultan , İstiklal, 29 Mayıs sokakları, Kaynarca Mahallesi Ecenil, Zirve sokakları, 10.00-12.00'de, Şeyhli Mahallesi Ulus, Ağrı, Görkemli, Köroğlu, Zeynep sokakları, 10.00-13.00'te, Çamlık Mahallesi Selçuklu Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Fazilet, Enginar ,Maarif, Maçka, Mevlana, Sedef, Toros, Boğaç sokakları, Şeyhli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet, Şirin, Kevser, Mehmet sokakları, 10.00-14.00'te, Orhangazi Mahallesi Feza Sokağı,14.00-18.00'de, Güzelyalı Mahallesi spor ve Ener sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.







Sultanbeli'de 01.00-07.00'de, Abdurrahmangazi Mahallesi Balarısı Sokağı, 09.00-12.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Fatih, Sokak, Orhangazi Mahallesi Cem Sultan, Belde, Benli, Dinar, Libas, Saruhan, Kamil, Muhlis, Özgür, Göktepe, Günyüzü, Su Kenarı, Ayaz sokakları, Akşemsettin Mahallesi İtibar, Petrol Yolu, Ürgüp, Adem, Alıntaşı, Belde, Devrialem, Ebabil, Ebuzer, Varol, Tavukçu Yolu, Lema, Mahsen, Makber, Manyas, Menzil, Mihriban Sultan, Saruhan sokakları, 09.00-17.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Samur, Hüsün sokakları, Tuzla'da 10.00-14.00'de Şifa Mahallesi Kınık Sokağı,14.00-18.00'de, Şifa Mahallesi Gürsu, Akın, Gülpınar, Ünal sokaklarına elektrik verilemeyecek.







Ümraniye'de 09.00-12.00'de Adem Yavuz Mahallesi Fatih Sultan, Gazi Mustafa Kemal, Girne, Koçyiğit, Mimar Sinan, Alemdağ sokakları, Armağan Evler Mahallesi Havuz, Kanaat, Neyzen Tevfik, Ortanca, Sırt, Yay, 23 Nisan sokakları, Atakent Mahallesi Civanmert, Güleryüz, Kubilay, Akyar, Dadaloğlu, Alemdağ, Mithatpaşa, Burç, Dere, Akdeniz sokakları, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Haluk Türksoy, Okul Çıkmazı, Pasinler, Yaylalı, Yurtcan, Okul, Palandöken, Aydın, Okul Yokuşu, Bestekar Saadettin Kaynak, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Aygün sokakları, 09.00-17.00'de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ağasar, Arzu, Giresun sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.