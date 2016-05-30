O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 9 ilçeye 1 Haziran'da elektrik verilemeyecek.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 10:35
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(7/10)6


Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik,  Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da  elektrik verilemeyecek. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya  göre, Ataşehir'de 08.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Ali Kuşçu Sokağı, Beykoz'da  09.00-12.00'de, Mozhane Mahallesi Bayırbaşı, Göllü Mahallesi Karanfil, Dereboyu  Yolu, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokağı elektrik alamayacak.



 Kadıköy'de 09.00-12.00'de, Fenerbahçe Mahallesi Bağdat, Lalezar, Rr.  Faruk Ayanoğlu, Hacı Mehmet Efendi, Alageyik, Şehit Ümit Yılbar, Münir Nurettin  Selçuk, Basri Dirimli Çıkmazı, Sarı Lale, Rüştiye, Çuha Çiçeği, Sadberk  sokakları, Feneryolu Mahallesi Gazi Muhtar Paşa sokakları, Rasimpaşa Mahallesi  İskele Sokağı, Suadiye Mahallesi Akın, Nurettin Ali Berkol, Açelya, Berna, Nevzad  Ayasbeyoğlu, Kazım Özalp, Çolak İsmail, Noter, Berna, Açangül, Bağdat, Suadiye  Camii, Kırmız, Emin Alipaşa, Halimağa, Mediha Turhan Tansel, Aydın, Tüccar Katibi  sokakları, Sahrayı Cedit Mahallesi Cami  Sokağı, Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat,  Rüştiye, Nida Çıkmazı, Münir Nurettin Selçuk, Itri Dede, Kördere, Zahitbey, Reşit  Paşa, Rıfatbey, Meram sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Kartal'da 09.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Üsküdar, Şehit Hakan  Kurban, Kuzgun, Tunç, İğde, Sorgun, Zeytinlik, Itır, Keban, Göksu, Hamitbey,  Saraylar, Bankalar, Çınar, 30 Ağustos, Gürhan, Tekel, Kampyolu, Gezi Yolu,  Nergis, Nilüfer, Şehit Astsubay Serkan Aktepe, sokakları, 09.00-16.00'da,  Orhantepe Mahallesi Tomurcuk Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.



Pendik'de 09.00-12.00'de Güzelyalı Mahallesi Kervansaray, Lozan,  Söğütlü, Yalçın, Doğanyurt, Çakabey, Egemen, Erdil, Hayat , Seher Yeli, İstasyon,  Misak, Yan Yol, Bayrak, Eyüp Sultan, Karapınar, Florya, Türkeli, Kazım Karabekir,  Neşe, Silahdar, Selahaddin Eyyubi, Menteş, Misak, Muştu, Yavuz Selim, Deva,  Çaldıran, Çardaklı, Pervaz, Rauf, Akpınar, Cumhur, Eyüp Sultan , İstiklal, 29  Mayıs sokakları, Kaynarca Mahallesi Ecenil, Zirve sokakları, 10.00-12.00'de,  Şeyhli Mahallesi Ulus, Ağrı, Görkemli, Köroğlu, Zeynep sokakları, 10.00-13.00'te,  Çamlık Mahallesi Selçuklu Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Fazilet, Enginar ,Maarif,  Maçka, Mevlana, Sedef, Toros, Boğaç sokakları, Şeyhli Mahallesi Fatih Sultan  Mehmet, Şirin, Kevser, Mehmet sokakları, 10.00-14.00'te, Orhangazi Mahallesi Feza  Sokağı,14.00-18.00'de, Güzelyalı Mahallesi spor ve  Ener sokaklarında elektrik  kesintisi uygulanacak.



 Sultanbeli'de 01.00-07.00'de, Abdurrahmangazi Mahallesi Balarısı  Sokağı, 09.00-12.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Fatih, Sokak, Orhangazi Mahallesi Cem  Sultan, Belde, Benli, Dinar, Libas, Saruhan, Kamil, Muhlis, Özgür, Göktepe,  Günyüzü, Su Kenarı, Ayaz sokakları, Akşemsettin Mahallesi İtibar, Petrol Yolu,  Ürgüp, Adem, Alıntaşı, Belde, Devrialem, Ebabil, Ebuzer, Varol, Tavukçu Yolu,  Lema, Mahsen, Makber, Manyas, Menzil, Mihriban Sultan, Saruhan sokakları,  09.00-17.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Samur, Hüsün sokakları, Tuzla'da  10.00-14.00'de Şifa Mahallesi Kınık Sokağı,14.00-18.00'de, Şifa Mahallesi Gürsu,  Akın, Gülpınar, Ünal sokaklarına elektrik verilemeyecek.



 Ümraniye'de 09.00-12.00'de Adem Yavuz Mahallesi Fatih Sultan, Gazi  Mustafa Kemal, Girne, Koçyiğit, Mimar Sinan, Alemdağ sokakları, Armağan Evler  Mahallesi Havuz, Kanaat, Neyzen Tevfik, Ortanca, Sırt, Yay, 23 Nisan sokakları,  Atakent Mahallesi Civanmert, Güleryüz, Kubilay, Akyar, Dadaloğlu, Alemdağ,  Mithatpaşa, Burç, Dere, Akdeniz sokakları, Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Altunizade  Mahallesi Haluk Türksoy, Okul Çıkmazı, Pasinler, Yaylalı, Yurtcan, Okul,  Palandöken, Aydın, Okul Yokuşu, Bestekar Saadettin Kaynak, Ord. Prof. Fahrettin  Kerim Gökay, Aygün sokakları, 09.00-17.00'de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ağasar,  Arzu, Giresun sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.








Etiketler: İstanbul  Da  Elektrik  Kesintisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER