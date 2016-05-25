26 Mayıs Perşembe gününü 27 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece saat 23.00 ile 08.00 saatleri arasında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesi'ne bağlı Acısu, Şair Nedim, Afacan, Hacı Halit, Dolmabahçe sokakları ile Sinanpaşa Mahallesi'ne bağlı, Çelebioğlu, Ihlamurdere, Şehit Asım, Ortabahçe, Şair Veysi, Sinanpaşa Köprüsü, Köyiçi Meydan, Köyiçi Mektep, Yenihamam, Alaybeyi, Köşeli, Mumcubakkal, Leşger sokaklarına elektrik verilmeyecek. 14.00-18.00 Saatleri arasında ise Akat Mahallesi'ne bağlı Necati Cumalı Sokak elektrik alamayacak.