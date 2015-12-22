

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de 00.01 ile 07.00 saatleri arasında Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahalleleri, 10.00 ile 13.00 arasında Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Ermez, Hızır Bey, Fahrettin Kerim Gökay sokaklar ve 09.00 ile 19.00 arasında Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz ve Özlem sokaklara elektrik verilmeyecek.







Maltepe'de 09.00 ile 18.00 arasında Zümrütevler Mahallesi Hisar, Sinem, Seher, Zübeyde Hanım, Filiz, Yasemin, Candan, Nurhan, Lalezar, Ayberk, Nuran sokaklar, 09.00 ile 12.00 arasında Aydınevler Mahallesi Derya, Amiral Orbay, Sancak sokaklar, 13.00 ile 17.00 arasında İdealtepe Mahallesi Büyük Tur Yolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.







Kartal'da 13.00 ile 17.00 arasında Cevizli Mahallesi Denizer, Karadeniz, Bulancak, Göle, Diyarbakır, Bilecik, Beyazıt, Kısanta, Ayancık, Sitem ve Karabük sokaklar elektrik alamayacak.







Adalar'da 10.00 ile 16.00 arasında Burgazadası Mahallesi Levent, Cennet Yolu, Esentepe, Gönüllü, Gül, Kalpazankaya Yolu, Kaptanlar, Mehtap, Hızır Reis, Yeniyol, Yıldırım, Damla, Köknar, Kınalıada Heybetli, Kınalı Çarşı, Kınalıbağ, Köşklü, Balmumcu, Beşiroğlu, Günseli, Çandarlı, Narçiçeği, Serap ve Ardıç sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.







Tuzla'da 13.00 ile 15.00 arasında Aydınlı Mahallesi Çilek, Sertaç, Gülaçan, Murat, Elvan, Firdevs, Bahçeler, Efruz, Kar, Yadigar, Sena, Müge, Güz, Akik, Güneşli, Gezer, Yenibahar, Ümit, Berkay, İsmail Kabadayı, Uysal Çıkmazı, Umut, Petek, Güvenç, İklim, Gürpınar ve Özyuva sokaklara elektrik verilmeyecek.







Ümraniye'de 09.00 ile 16.00 arasında Yukarı Dudullu Mahallesi Ahsen, Sevim, Acısu ve Gür sokaklarda, 09.00 ile 17.00 arasında Esenşehir Mahallesi Özaydın, Kemer, Kürkçüler ve Uçar sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.







Şile'de 14.30 ile 16.00 arasında Yeniköy Mahallesi Yeniköy Sokak, Yaylalı Mahallesi Yaylalı Sokak, 06.30 ile 16.30 arasında Değirmençayırı Mahallesi Değirmençayırı (Örcünlü), Değirmençayırı, Kumca, Yakayaka ve Ezilli (Merkez) sokaklar elektriksiz kalacak.







Ataşehir'de 09.00 ile 18.00 arasında İnönü Mahallesi Yazıcı Sokak'ta, 01.00 ile 06.00 arasında İçerenköy Mahallesi Çayır Sokak'ta, Sancaktepe'de 09.00 ile 17.00 arasında Abdurrahman Gazi Mahallesi Subaşı, Ilgaz, Telli, Şakir, Kör, As, Seyran, Akkaya, Uzun, Ravza, Hikaye, Avşar, Sevenler, Adalet, Bahar, Zambak ve Çilingir sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.