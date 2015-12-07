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istanbul'da elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anadolu Yakası'nda, Şile, Maltepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe'nin de olduğu bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Tarih : 07 Aralık 2015, 10:14
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(5/10)7


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya  göre, 09.00-11.30 saatleri arasında Çayırbaşı Mahallesi, Sabah Sokak,  12.30-15.00'te Karamandere Mahallesi, İkaramandere Sokak, 08.00-18.00'de Girne  Mahallesi, Demet, Maden, çiçek sokakları ve 09.00-15.00 arasındaysa Adil  Mahallesi Hamidiye Sokağı'na elektrik verilmeyecek.

 

09.00-13.00'te Atakent Mahallesi, Sonay, Bahçe, Türkler, Reşitpaşa  sokaklarına, 09.00-17.00'da Altınşehir Mahallesi, Alev, Natoyolu, Mazlum  sokaklarına, saat 09.00-16.00 arasında, Göztepe Mahallesi, Dr. Mithat Süer,  Fahrettin Kerim Gökay, Ömerpaşa, Karanfil sokaklarına, 10.00-14.00 arasında  Çengeldere Mahallesi, Atlas, Gündoğdu, Güneşli, Ulus, Yeşil Vadi, Fatih  Çavuşbaşı, Cumhuriyet, Karanfil, Müzellef, Zafer sokaklarında elektrik kesintisi  uygulanacak.

 

08.00-16.00'da Kirazlıtepe Mahallesi, Kibar, Maçkalı, Ferahyolu  sokaklarına, 09.00-12.00'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Ağaçlı, Hülya, Rumeli,  Ayaz, Dilaver sokaklarına, 09.30-17.00'de Emek Mahallesi, Sütlüce, Zekibey,  Hayati, Onur, Sevim, Uslu sokaklarına, 12.30-13.30 arasındaysa Akpınar Mahallesi,  Çile, Akşemsettin, Cevizli ve Şirin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.








Etiketler: İstanbul  Da  Elektrik  Kesintisi    haber

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