İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anadolu Yakası'nda, Şile, Maltepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe'nin de olduğu bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-11.30 saatleri arasında Çayırbaşı Mahallesi, Sabah Sokak, 12.30-15.00'te Karamandere Mahallesi, İkaramandere Sokak, 08.00-18.00'de Girne Mahallesi, Demet, Maden, çiçek sokakları ve 09.00-15.00 arasındaysa Adil Mahallesi Hamidiye Sokağı'na elektrik verilmeyecek.
09.00-13.00'te Atakent Mahallesi, Sonay, Bahçe, Türkler, Reşitpaşa sokaklarına, 09.00-17.00'da Altınşehir Mahallesi, Alev, Natoyolu, Mazlum sokaklarına, saat 09.00-16.00 arasında, Göztepe Mahallesi, Dr. Mithat Süer, Fahrettin Kerim Gökay, Ömerpaşa, Karanfil sokaklarına, 10.00-14.00 arasında Çengeldere Mahallesi, Atlas, Gündoğdu, Güneşli, Ulus, Yeşil Vadi, Fatih Çavuşbaşı, Cumhuriyet, Karanfil, Müzellef, Zafer sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
08.00-16.00'da Kirazlıtepe Mahallesi, Kibar, Maçkalı, Ferahyolu sokaklarına, 09.00-12.00'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Ağaçlı, Hülya, Rumeli, Ayaz, Dilaver sokaklarına, 09.30-17.00'de Emek Mahallesi, Sütlüce, Zekibey, Hayati, Onur, Sevim, Uslu sokaklarına, 12.30-13.30 arasındaysa Akpınar Mahallesi, Çile, Akşemsettin, Cevizli ve Şirin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
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