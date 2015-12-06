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istanbul'da elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Çekmeköy, Üsküdar ve Beykoz'un bazı mahallelerinde 7 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Tarih : 06 Aralık 2015, 11:04
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(6/10)6


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya  göre, Kadıköy'de 09.00-16.00'da, Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz, Sahrayıcedit  Mahallesi, Taşlıyol, Atatürk, Orta, Hafız İmam, Şafak sokakları, Ümraniye'de,  09.00-13.00'te, Cemil Meriç Mahallesi, Engin, Celalettin, İhtişam sokakları,  00.30-06.30'da, Altınşehir Mahallesi, Kelebek, Şenel, Adile Sultan, Aksaray,  Büyükerler, Hayat, Acısu sokakları, 09.00-17.30'da, Tatlısu Mahallesi, Erkaya,  Akif İnan ve Arifay sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.








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