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İstanbul'da elektrik kesintisi!

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Ümraniye, Şile, Maltepe, Kadıköy ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 27 Kasım'da elektrik kesintisi yapılacak.

Tarih : 25 Kasım 2015, 11:15
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi!(7/10)5


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ümraniye'de 09.00-18.00'da, İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak, Şile'de 10.00-15.00'da, Karakiraz Mahallesi, Kurna Mahallesi, Sahilköy Mahallesi ve sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Kesinti yapılacak diğer ilçe ve mahalleler şöyle:



"Maltepe'de 00.00-07.00'da, Çınar Mahallesi Emek, Sakızlı, Karanfil, Cihat Saran, Itır Çıkmazı, Özen, Can, Saray, Ekrembey, Yılmaz, Sosyal, Kurtuluş, Coşkun, Kalender, Tan, Mızrak, Orhan, Yıldız, Şehit Murat Şengöz, Hafız İsa, Rezzan Has, Panorama Çıkmazı, Çamsakızı, Bağdat, Atatürk, Yukarı Tahsin Bey, Akel, Büyükyol, Dost, Şehit Emin Çölen, Günışığı, Tuğçe, Şafak, İdealtepe Sülün, Avcıla, Keklik, Akgüvercin, Çulluk, Bıldırcın, Park, Özgür, Kanarya, Yasa, Tayfur, Panorama sokakları, İdealtepe Mahallesi Dik, Namık Kemal, Sağlık, Denizciler, Öğretmenler, Belleten, Beyaz Köşk, Sümer, Kartopu, Rıfkı Tongsir, Altayçeşme Çam, Seri, Hikmet, Sarıgül, Samanyolu, Toygun, Samibey, Kışlalı, Kandil, Cevizli Bağdat, Fatih, Melek, Yavuz, Mete, Adnan Bey, Atilla, 20 Temmuz, Didem, Çevik, Cengiz, Zafer, Nur, Gültutan, Şenol, Doğu, Akdeniz, Karadeniz, Gezgin Çıkmazı, Bağlarbaşı Bağdat, Atatürk, Mormenekşe, Santral, Akil Muhtar, Çağla, Çakmak, Ihlamur sokakları, Çınar Mahallesi Güngören, Huzur, Başefendi, Saray, Akalın, Adnan Kahveci, Küçükyol, Büyükyol, Beyhan, Çınar, Çağ, Manas, Başakcı, Küçükyalı Mektep, Kılavuz Çayırı, Işıklı, Yüce, Gökhan, Bereket, Yıldırım, Baki, Sencer, Kılıçaslan, Ceylan, Kale, Rüştü Sarp, Dilek, Selvi, Yavru, Filiz, Er, Ceviz, 50. Yıl, Buğra, Altıntepe Akasya, Özüdoğru, Gülbahar, Varol, Zümrüt, Ortanca sokakları, Altayçeşme Mahallesi Begonya, Zühal, Öz, Acar, Saldıray, Bomaç, Denizer, Akmansoy, Gülcihan, Neslihan, sokakları, Başıbüyük Mahallesi, Orman Çıkmazı, Aydın, Eskicibağ, Eser, Bayır, Manolya, Erkan, Gül, Mağara Tepe, Filiz, Yılmaz, Zirve, Korkmaz, Yarıcı, Çalıkuşu, Aslanoğlu, Fidan sokakları, 08.00-17.00'da, Küçükyalı Mahallesi Karatay, Ortayol, Esenler, Yaz Yurdu, Kurt, Yüksek, Aydın, Altıntepe Mercan sokakları.








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