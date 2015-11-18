O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 20 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:22
Puan Ver : İstanbul'da Elektrik Kesintisi(7/10)5


Beykoz, Ataşehir, Tuzla, Pendik, Kadıköy ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 20 Kasım'da elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Beykoz'da 09.00-16.00 saatleri arasında, Anadolu Kavağı Mahallesi, Dere, Caferbaba, Macartabya, Kültür Çıkmazı sokaklarına, 09.00-14.00'te, Riva Mahallesi Atatürk Sokak, Ataşehir'de 01.00-06.00'da, İçerenköy Mahallesi Mezarlık Sokak, Tuzla'da 09.00-11.00'da, Aydıntepe Mahallesi, Beydağı, Pr.Dr. Necmettin Erbakan Alaaddin sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Pendik'te 10.00-13.00'te, Kurtdoğmuş Mahallesi, Sera, Peri, Kümbet, Başak, Mezarlık, Seymen, Kuşlar, Sulak, Aşık, Cami, Küllük sokaklarında, 08.00 - 12.00'de, Aydınlı Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu sokaklarında, Kadıköy'de 09.30-14.30'da, Suadiye Mahallesi, Mine, Selvili, Korupark Çıkmazı, Bostancı Çınarlı Sokak, Ümraniye'de 00.30-06.30'da, Aşağı Dudullu Mahallesi, Cami, Necip Fazıl Mahallesi Dispanser, 19 Mayıs, Dilektaşı, Bıçkın, Balcı, Şahinler, Ziyapaşa, Alemdağ, Mabeyn sokaklarında, 09.00-18.00'de, İstiklal Mahallesi Bolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.








Etiketler: İstanbul  Da  Elektrik  Kesintisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER