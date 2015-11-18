İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere 20 Kasım'da elektrik verilemeyecek.
Beykoz, Ataşehir, Tuzla, Pendik, Kadıköy ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 20 Kasım'da elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Beykoz'da 09.00-16.00 saatleri arasında, Anadolu Kavağı Mahallesi, Dere, Caferbaba, Macartabya, Kültür Çıkmazı sokaklarına, 09.00-14.00'te, Riva Mahallesi Atatürk Sokak, Ataşehir'de 01.00-06.00'da, İçerenköy Mahallesi Mezarlık Sokak, Tuzla'da 09.00-11.00'da, Aydıntepe Mahallesi, Beydağı, Pr.Dr. Necmettin Erbakan Alaaddin sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Pendik'te 10.00-13.00'te, Kurtdoğmuş Mahallesi, Sera, Peri, Kümbet, Başak, Mezarlık, Seymen, Kuşlar, Sulak, Aşık, Cami, Küllük sokaklarında, 08.00 - 12.00'de, Aydınlı Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu sokaklarında, Kadıköy'de 09.30-14.30'da, Suadiye Mahallesi, Mine, Selvili, Korupark Çıkmazı, Bostancı Çınarlı Sokak, Ümraniye'de 00.30-06.30'da, Aşağı Dudullu Mahallesi, Cami, Necip Fazıl Mahallesi Dispanser, 19 Mayıs, Dilektaşı, Bıçkın, Balcı, Şahinler, Ziyapaşa, Alemdağ, Mabeyn sokaklarında, 09.00-18.00'de, İstiklal Mahallesi Bolu Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
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