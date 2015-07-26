İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman yapılacak? İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçeler hangileri? Kesinti ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde...
28 Temmuz'da İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Kartal ve Beykoz'un bazı mahallelerinde farklı saatlerde elektrik kesintisi yapılacak.
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