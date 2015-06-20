

Ataşehir'de 09.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi ve sokaklarına, Beykoz'da 09.00-15.00 arasında Baklacı Mahalllesi ve sokaklarına, 09.00-16.00'da Çengeldere Mahallesi ve bağlı sokaklarına, 09.00-13.00'te Yalıköy Mahallesi ve sokaklarına, 09.00 ila 18.00 saatleri arasında ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi ve sokaklarına enerji verilemeyecek.Kadıköy'de saat 09.00-14.00'te Caferağa, 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahalleleri ile bağlı sokaklarında, Kartal'da 09.00 ila 14.00 arasında Soğanlık Yeni Mahalle ve sokaklarında, Pendik'te 09.00-14:00'te Kavakpınar Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi ve Şeyhli Mahallesi ile bağlı sokaklarında, 09.00-14.00'te Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında,14.00-18.00'de yine Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında kesinti yapılacak.