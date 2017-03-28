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istanbul'da eczane soygunu kamerada

İSTANBUL'DA ECZANE SOYGUNU KAMERADA

İstanbul Esenyurt'ta bir eczaneyi soyan gaspçı, o sırada içeride bulunan küçük bir çocuğa ve annesine silah doğrulttu.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:03
Puan Ver : İstanbul'da Eczane Soygunu Kamerada(10/10)11


200 TL alarak eczaneden kaçan saldırgan, sarı kazağı sayesinde yakalandı. Eczanede dehşet anları, kameralara yansıdı.



Edinilen bilgilere göre olay 16 Mart tarihinde meydana geldi. Esenyurt'ta bir eczaneye giren bir soyguncu, kasadaki görevliyi silahla tehdit ederek 200 TL aldı. Gözü dönmüş soyguncu, o sırada eczanede bulunan minik bir çocuk ve annesine de silah doğrulttu. Tüm yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.








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