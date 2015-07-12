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İSTANBUL'DA EBOLA PANİĞİ


İSTANBUL'DA EBOLA PANİĞİ
Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:33
Puan Ver : İstanbul'da Ebola Paniği(7/10)6


İstanbul Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne saat 20:00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan yüksek ateş şikayetiyle Afrika kökenli erkek bir hasta getirildi. Futbolcu ve 15 yaşında olduğu öğrenilen erkek hastanın hastanenin acil servisinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Durumdan habersiz hastaneye gelen bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak başka hastanelere yönlendirildi.

 

Hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, hastanın yanında gelen ve UEFA lisanslı menajer olduğunu iddia eden bir kişi ise hastanede bekleyişini sürdürüyor.








Etiketler: İstanbul  Da  Ebola  Paniği    haber

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