

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta Fatih Kumkapı olmak üzere Bağcılar ve Küçükçemece'nin de aralarında bulunduğu 11 ilçedek önceden belirlenen 50 adrese saat 02.00 sıralarında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve itfaiye ekipleri de katıldı.







OPERASYONA HAVADAN 'DRONE' DESTEĞİ







Operasyona kapsamında Kumkapı'da Katip Kasım Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese baskın yapan polis ekipleri evlerde, dükkanda ve bir otelde aramalar yaptı. Aramalara havadan 'Drone' aracı ve polis helikopteri de destek verdi. Özel eğitimli 2 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda baskın yapılan evlerin çatıları ve bahçeleri didik didik arandı.







kaynak:hürriyet