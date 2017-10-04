İSTANBUL'DA DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.
İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi Minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.
İNDİ-BİNDİ 2 TL OLDU
İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin yaptığı açıklamada, "İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yapmış olduğu yeni düzenleme ile Minibüs ve dolmuşlara indi-bindi ücretlerine yüzde 9-11 oranında zam yapıldı. İndi bindi ücreti 1.80 TL'den 2.00 TL'ye çıktı" diye konuştu. Kaynak: Sözcü
İşte getirilen düzenleme ile indi-bindi Minibüs ücretleri ;
Zam gelmeden önce ise indi-bindi Minibüs ücretleri şu şekildeydi ;
Kaynak: haberinburada
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