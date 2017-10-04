İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi Minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

İNDİ-BİNDİ 2 TL OLDU

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin yaptığı açıklamada, "İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yapmış olduğu yeni düzenleme ile Minibüs ve dolmuşlara indi-bindi ücretlerine yüzde 9-11 oranında zam yapıldı. İndi bindi ücreti 1.80 TL'den 2.00 TL'ye çıktı" diye konuştu. Kaynak: Sözcü

İşte getirilen düzenleme ile indi-bindi Minibüs ücretleri ;

Zam gelmeden önce ise indi-bindi Minibüs ücretleri şu şekildeydi ;

Kaynak: haberinburada