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İstanbul'da Dolmuş Ücretlerine Zam Geldi

İSTANBUL'DA DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : İstanbul'da Dolmuş Ücretlerine Zam Geldi(9/10)5

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasının yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da indi- bindi Minibüs ücretlerine yüzde 11 oranında zam yapıldı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

İNDİ-BİNDİ 2 TL OLDU

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin yaptığı açıklamada, "İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yapmış olduğu yeni düzenleme ile Minibüs ve dolmuşlara indi-bindi ücretlerine yüzde 9-11 oranında zam yapıldı. İndi bindi ücreti 1.80 TL'den 2.00 TL'ye çıktı" diye konuştu. Kaynak: Sözcü

İşte getirilen düzenleme ile indi-bindi Minibüs ücretleri ;

Zam gelmeden önce ise indi-bindi Minibüs ücretleri şu şekildeydi ;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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