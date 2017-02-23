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İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU


İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU
Tarih : 23 Şubat 2017, 09:10
Puan Ver : İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu(9/10)11


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Şişli, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.



 



kaynak:haberler








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