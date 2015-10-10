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istanbul'da dhkp-c operasyonu

İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU

İstanbul Eyüp'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin merkezi komitedeki 4 yöneticisinden biri olan Süleyman M. eylem hazırlığındayken yakalandı

Tarih : 10 Ekim 2015, 11:48
Puan Ver : İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu(10/10)10


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda terör örgütü DHKP-C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın ölümünden sonra oluşturulan ilk merkezi komitedeki 4 yöneticiden biri olan Süleyman M.'nin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından örgütün İstanbul ve silahlı kanat sorumlusu Süleyman M.'nin yeri belirlendi. Harekete geçen ekipler, bu sabah Eyüp'te bir adrese düzenledikleri operasyonla M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sansasyonel bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü.








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