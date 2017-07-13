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İSTANBUL'DA DEVLET HASTANESİNDE DEHŞET! ACİL DOKTORUNU BIÇAKLA REHİN ALDILAR


İstanbul'da Devlet Hastanesinde Dehşet! Acil Doktorunu Bıçakla Rehin Aldılar
Tarih : 13 Temmuz 2017, 08:50
Puan Ver : İstanbul'da Devlet Hastanesinde Dehşet! Acil Doktorunu Bıçakla Rehin Aldılar(7/10)3

İstanbul Kâğıthane Devlet Hastanesi, önceki gece inanılmaz bir dehşete sahne oldu. Gece yarısı Kâğıthane Devlet Hastanesi'ne giren 2 kişi, acil serviste nöbetçi doktor Ali Çetin Kızılkaya'yı "Bizimle ilgilenmiyor" diyerek boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. O sırada 3 acil hastayla ilgilenen doktoru, kapıyı kıran hastane polisi kurtardı.

Habertürk Gazetesi'nden Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, saat 01.00 sıralarında acil servise giren Metin (28) ve Mustafa Tiyek (25), Dr. Ali Çetin Kızılkaya'nın yanına giderek muayene olmak istediklerini söyledi.

"KES BOĞAZINI, GEBERT ŞUNU"

Gereken tetkikleri isteyen doktor, diğer hastalarla ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra geri dönen ikili, Dr. Kızılkaya'nın odasına girip kapıyı kilitledikten sonra doktorun boğazına bıçak dayadı. Bağrışmalar üzerine odaya koşan hastane polisi, "Hocam iyi misiniz?" diye seslendi. Bu sırada saldırganlardan biri diğerine "Kes boğazını, gebert şunu" diye bağırınca, polis kapıyı kırarak odaya girdi. Doktorun boğazına bıçak dayandığını gören polis, üzerine atladığı saldırganı etkisiz hale getirdi. Bu sırada muayene sırası bekleyen bir sivil polis de meslektaşına yardıma koştu. Boğuşma sırasında polisler de yaralandı.

'STETOSKOP OLMASAYDI...'

2 saldırgan gözaltına alınırken, Dr. Ali Çetin Kızılkaya ifadesinde "Boğazıma bıçak dayadılar. Boynumda stetoskop olmasaydı boğazım kesilmişti. Polisler geç kalsaydı ölebilirdim." dedi.

Saldırganların 'haplanmış gibi' olduğunu söyleyen Kızılkaya, "Robot gibiydiler. Polis adamların üzerine atlayınca ben de kendimi sandalyemle korumaya çalıştım." diye konuştu.

Olayın ardından saldırganların yakınlarının şikayetçi olmaması için kendisini tehdit ettiğini kaydeden Dr. Kızılkaya, "Saldırganlardan birinin karısı olduğunu öğrendiğim hamile kadın fenalaştı. 'Doğuruyorum' diye bağırmaya başlayınca hemen müdahale ettim. Geri döndüğümde diğer hastaların korkudan odama saklanmış olduğunu gördüm" ifadesini kullandı. Olay günü hastanenin çok kalabalık olduğunu belirten Dr. Kızılkaya, beyin kanaması ve kalp krizi ihtimali olan 3 ayrı hastaya müdahale edemediğini anlattı.

Gözaltına alınan, Dr. Kızılkaya'nın da şikâyetçi olduğu Metin ve Mustafa Tiyek tutuklandı.

ŞARKISINI YAPACAK

Konservatuvar eğitimi de alan ve bir albümü bulunan Kızılkaya, o gece başından geçenleri 'Psikopat' isimli bir şarkı yazarak anlatacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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