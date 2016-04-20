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istanbul'da dev terör baskını!

İSTANBUL'DA DEV TERÖR BASKINI!

Sultangazi'de özel harekat ve polis helikopteri desteğiyle terör örgütü operasyonu yapıldı. Yüzleri maskeli grup, bir TIR'ı durdurup, yola barikat kurdu. Şüpheliler gözaltında.

Tarih : 20 Nisan 2016, 09:24
Puan Ver : İstanbul'da Dev Terör Baskını!(8/10)7


 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve polis helikopteri desteğiyle Sultangazi'de tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



TOMA VE ZIRHLI ARAÇLARLA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



TOMA ve zırhlı araçlarla Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi ve çevre sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, özel harekat polislerinin öncülüğünde aranan şüphelilerin bulunduğu adreslere girdi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan koordinasyon sağladı.



BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA



Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.



YÜZLERİ MASKELİ GRUP, TIR'I DURDURUP YOLA BARİKAT KURDU



Operasyon sırasında İsmetpaşa Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, buradan geçen bir hafriyat TIR'ını durdurup, yola barikat kurdu. Operasyonun tamamlanmasının ardından İsmet Paşa Caddesi tekrar trafiğe açıldı.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.








Etiketler: İstanbul  Da  Dev  Terör  Baskını    haber

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