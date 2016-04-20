

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve polis helikopteri desteğiyle Sultangazi'de tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.







TOMA VE ZIRHLI ARAÇLARLA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI







TOMA ve zırhlı araçlarla Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi ve çevre sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, özel harekat polislerinin öncülüğünde aranan şüphelilerin bulunduğu adreslere girdi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan koordinasyon sağladı.







BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA







Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.







YÜZLERİ MASKELİ GRUP, TIR'I DURDURUP YOLA BARİKAT KURDU







Operasyon sırasında İsmetpaşa Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, buradan geçen bir hafriyat TIR'ını durdurup, yola barikat kurdu. Operasyonun tamamlanmasının ardından İsmet Paşa Caddesi tekrar trafiğe açıldı.







Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.