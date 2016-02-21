

İstanbul'da, Yeditepe Huzur Uygulaması : Aranan 176 kişi yakalandı, 20 tabanca ele geçirildi.







İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla yapılan "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda durumları şüpheli görülen 33 bin 419 kişinin GBT sorgusu ve üst aramaları yapıldı, araçlar kontrol edildi, 20 tabanca ele geçirildi ve haklarında mahkemelerden arama kararı bulunan 176 kişi yakalandı. Helikopter destekli operasyonu istanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönetti.



EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ



İstanbul'un 39 llçesinde düzenlenen operasyon dün akşam saat 20.00 sıralarında başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'daki tüm polis birimlerinin katıldığı operasyonda yaklaşık 5 bin polis görev aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği operasyonda bir gecede 33 bin 419 kişinin kontrolden geçirildiği öğrenildi. Bu kişilerden haklarında mahkemelerden arama kararı bulunan 176 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



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