

Eyüp Yeşilpınar, Muhtar Cami Sokak üzerinde bulunan "Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği" lokaline saat 22.00 sıralarında silahlı 3 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.







Olayda ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Başından aldığı kurşun yarası nedeniyle durumu ağır olan İsmail Bayram(31), Alibeyköy'deki özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak Eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Bayram tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yine başına mermi isabet ettiği öğrenilen Fatih Fırat da Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







Fatih Fırat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı hastanede Hüseyin Sözer ve adı öğrenilemeyen bir yaralının daha tedavi altına alındığı ifade edildi.