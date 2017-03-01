İSTANBUL'DA DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ
İstanbul'da Şehir Hatları'nın Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferleri sis nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine gece saatlerinden itibaren kapatıldı.
Sabah saatlerinde etkisini devam ettiren sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. de tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
kaynak:ahaber
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