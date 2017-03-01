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istanbul'da deniz trafiğine sis engeli

İSTANBUL'DA DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

İstanbul'da Şehir Hatları'nın Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:17
Puan Ver : İstanbul'da Deniz Trafiğine Sis Engeli(10/10)7


İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine gece saatlerinden itibaren kapatıldı.



Sabah saatlerinde etkisini devam ettiren sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. de tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



 



kaynak:ahaber








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