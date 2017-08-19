İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST YAKALANDI
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.
DEAŞ ÜYESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI
Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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