Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.

DEAŞ ÜYESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: haberinburada