Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

İstanbul'da DEAŞ'a Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı

İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : İstanbul'da Deaş'a Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı(10/10)6

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.

DEAŞ ÜYESİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Deaş  A  Operasyon  Eylem  Hazırlığındaki  2  Terörist  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER