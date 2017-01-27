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İSTANBUL'DA DARBECİ ASKERLERE YÖNELİK İLK DAVA


İSTANBUL'DA DARBECİ ASKERLERE YÖNELİK İLK DAVA
Tarih : 27 Ocak 2017, 17:37
Puan Ver : İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava(10/10)7


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 28 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.



TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mahkeme heyeti, verilen ara kararları açıkladı.Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak tutuklu sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadığı ve bunu kullanan kişilerle varsa görüşme yoğunluğuna ilişkin bilgi istenmesini kararlaştırdı.



MAHKEME KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ



Darbe girişimi gecesi izin ve görev listesi ile izinli olduğu halde çağrılan personelle ilgili detaylı bilgi istenmesi için 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden o güne ait güzergahtaki kamera kayıtları ile Youtube ve haber ajanslarından olay yerindeki görüntülerin talep edilmesine hükmetti.



 



kaynak:sabah








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