

İstanbul'da terör örgütleri DHKP-C ve DAEŞ'e yönelik helikopter destekli iki ayrı operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tespit edilen 10'a yakın adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında gelinen adreslere, özel harekat polislerinin öncülüğünde girildi. Operasyon sırasında polis helikopteri bölgede uçarak koordinasyonu sağladı.Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Aramalar sırasında bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği bildirildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DAEŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda ise Bayrampaşa ve Çatalca'da tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.