İSTANBUL'DA DAEŞ OPERASYONU
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde araçlarla çıkan polisler, 04.30 sıralarında Güngören'e geldi. Önceden belirlenen apartman dairesindeki bir adrese giren polis, içeride arama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik, başta Güngören ve Fatih olmak üzere tespit edilen 10'dan fazla adrese özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.
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