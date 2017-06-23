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İSTANBUL'DA CUMA SABAHI SÜRPRİZ...


İSTANBUL'DA CUMA SABAHI SÜRPRİZ...
Tarih : 23 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : İstanbul'da Cuma Sabahı Sürpriz...(9/10)8


Bayram öncesi cuma sabahı İstanbul trafiği dikkat çekti. Trafik yoğunluğu 08.50 itibarıyla yüzde 29'da kaldı. 



 EN AZ 600 BİN KİŞİ OTOBÜSLE GİDİYOR



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcının neredeyse aynı döneme gelmesinin otobüs biletlerine olan ilgiyi artırdığını, bilet talebinde adeta patlama yaşandığını söyledi.Tüm Türkiye'de hareketliliğin yaşandığını belirten Özcan, "Ancak İstanbul'da aşırı bir yoğunluk var. Dünden itibaren başlayıp 23 Haziran Cuma tarihine kadarki tüm biletler 15-20 gün önceden tükendi. Anadolu ve Trakya dahil olmak üzere bilet kalmadı." ifadelerini kullandı.



HER GÜN 2500 OTOBÜS ÇIKIYOR



Özcan, pazartesi ile cumartesiyi kapsayan bayramdan önceki 6 günlük sürede (19-24 Haziran) İstanbul'dan yoğun bir otobüs çıkışı yaşanacağı bilgisini verdi. Şu anda İstanbul'dan her gün 2 bin 500 otobüsün çıktığını dile getiren Özcan, "Bayramda önceki 6 gün boyunca İstanbul'da her gün 2 bin 500 otobüs çıkmış olacak. 35 kişilik de 42-45 kişilik de otobüsler mevcut. Bu otobüslerde ortalama 40 kişi olduğunu ele aldığımızda 6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için otobüsle ayrılmış olacak." dedi.



 



kaynak:hürriyet








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