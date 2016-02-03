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İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE TERÖR OPERASYONU


İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 03 Şubat 2016, 09:19
Puan Ver : İstanbul'da Çok Sayıda Adrese Terör Operasyonu(10/10)10


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle, Küçükçekmece'de tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Kanarya Mahallesi'ne gelen ekipler, ana caddeler ile bağlı sokaklarda zırhlı araçlar ve TOMA'larla geniş güvenlik önlemi aldı.



Özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adreslere giren ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde aramalar yapıldı.

 








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