O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da çok sayıda adrese operasyon

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

Son dakika haberi sabah saatlerinde geldi. Sabah saat 05.00 sularında konvoy halinde yola çıkan polis, eş zamanlı baskınlar yaptı. Pendik'teki bir sitede bulunan dairede arama yapılıyor. işte alınan son dakika haberleri...

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:12
Puan Ver : İstanbul'da Çok Sayıda Adrese Operasyon(0/10)


İstanbul polisi, sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona diğer birimler de destek veriyor.



Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 05.00 sıralarında konvoy halinde çıkan ekipler, operasyon yapılacak adreslere gitti.








Etiketler: İstanbul  Da  Çok  Sayıda  Adrese  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER