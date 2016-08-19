Son dakika haberi sabah saatlerinde geldi. Sabah saat 05.00 sularında konvoy halinde yola çıkan polis, eş zamanlı baskınlar yaptı. Pendik'teki bir sitede bulunan dairede arama yapılıyor. işte alınan son dakika haberleri...



İstanbul polisi, sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona diğer birimler de destek veriyor.







Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 05.00 sıralarında konvoy halinde çıkan ekipler, operasyon yapılacak adreslere gitti.