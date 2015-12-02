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İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON


İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON
Tarih : 02 Aralık 2015, 09:02
Puan Ver : İstanbul'da Çok Sayıda Adrese Operasyon(5/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.



POLİSLERİN KÖPEKLE İMTİHANI



Operasyon kapsamında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına gelen ekipler kapı kilidini kırdı; fakat buradaki pitbull cinsi köpek nedeniyle bir süre içeriye giremedi. Oto yıkama çalışanının köpeği bağlamasıyla iş yerine giren polisler içeride arama çalışmasına başladı.








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