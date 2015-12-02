

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.







POLİSLERİN KÖPEKLE İMTİHANI







Operasyon kapsamında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanına gelen ekipler kapı kilidini kırdı; fakat buradaki pitbull cinsi köpek nedeniyle bir süre içeriye giremedi. Oto yıkama çalışanının köpeği bağlamasıyla iş yerine giren polisler içeride arama çalışmasına başladı.