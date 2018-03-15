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İSTANBUL'DA ÇOCUKLAR ARAÇ ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ EL YAPIMI BOMBA BULDU


İstanbul'da çocuklar araç altına yerleştirilmiş el yapımı bomba buldu
Tarih : 15 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : İstanbul'da Çocuklar Araç Altına Yerleştirilmiş El Yapımı Bomba Buldu(6/10)2

Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu.

BOMBA İMHA UZMANLARI BOMBAYI DELİL TORBASINA KOYDU

Çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilerek ateşlenen düzeneğin üzerine su dökerek söndürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları el yapımı bombayı delil torbasına koyarak emniyete götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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