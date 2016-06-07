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İSTANBUL'DA ÇEVİK KUVVETE BOMBALI SALDIRI !


İSTANBUL'DA ÇEVİK KUVVETE BOMBALI SALDIRI !
Tarih : 07 Haziran 2016, 10:43
Puan Ver : İstanbul'da Çevik Kuvvete Bombalı Saldırı !(6/10)4


Patlamanın park halindeki bir araçta meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olayın ardından ikinci bir patlama sesi daha duyuldu. Bunun bir doğalgaz patlaması da olabileceği belirtiliyor.



Saldırının uzaktan kumandalı bir düzenekle gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Saldırının ardından çevik kuvvet ekiplerinin havaya ateş açtığı öğrenildi.



Olay yerinde şüpheli bir paket polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılacak. Kontrollü patlamanın öncesinde zırhlı polis aracından anonslar yapılıyor. Bombalı saldırıdan gelen son dakika haberleri ve gelişmeleri..








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