

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta Bayrampaşa'da görevden dönen Çevik Kuvvet aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili belirlediği teröristleri yakalamak için Gaziosmanpaşa'da hücreevine düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktı. Operasyonda iddialara göre 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis hafif yaralandı.







ÇEVİK KUBVVET ARACININ GEÇİŞİ SIRASINDAKİ PATLAMA ZANLILARI







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Ekipleri, 1 Aralık Salı günü Bayrampaşa'da görevden dönen Çevik Kuvvet aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili çalışmalarını tamamladı. TEM ekipleri, olayı gerçekleştiren teröristlerin Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149 sokakta bir hücreevinde yaşadıklarını tespit etti. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sabah 02.30 saatlerinde operasyonu başlatan TEM Özel Tim ekiplerinin binaya girmesi üzerine, evde bulunan teröristler ateş açtı. Polis ekipleri açılan ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kadın etkisiz hale getirildi. TEM Özel Tim ekipleri'nden 4 polis hafif bir şekilde yaralandı.